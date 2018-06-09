Военные учения привели в страны Балтии 2000 бойцов сил специальных операций

Учения Trojan Footprint 18 проходило в Эстонии, Латвии и Литве. По сценарию учений в некоторых странах НАТО произошли события, нацеленные против суверенитета и территориальной целостности этих государств. На что решительно отреагировали силы специальных операций стран НАТО и их партнёров, которые выдвинулись в зону проведения операций, чтобы поддержать союзнические страны и нанести решающий ответный удар по нарушителям суверенитета.

В ходе учений был образован международный штаб для подготовки условий для деятельности сил специальных операций НАТО и партнёров в зоне операции и дальнейшей их интеграции в состав конвенциональных подразделений.

Trojan Footprint 18 было частью трёх проходящих одновременно учений: проходящего в Литве учения Flaming Sword, проводимого Сухопутными войсками США в Европе учения Saber Strike и учения военно-морских сил США Baltops, в которые были интегрированы конвенциональные подразделения и силы специальных операций для отработки взаимодействий в зоне проведения операций.

В учениях Trojan Footprint 18 приняли участие силы специальных операций из Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Великобритании и США.