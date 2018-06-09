Военные учения привели в страны Балтии 2000 бойцов сил специальных операций. ”По нарушителям суверенитета нанесен решающий ответный удар”

Завершились совместные учение сил специальных операций Trojan Footprint 18, в которых приняли участие представители 13 стран, сообщает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.
”Учения Trojan Footprint 18 дало возможность проверить уровень взаимодействия между отрядами специальных операций различных стран в состоянии как гибридной войны, так и в условиях реального вооружённого конфликта”, — сказал командующий силами специальных операций полковник Рихо Юхтеги.
”Если взаимодействие на уровне подразделений специальных операций мы уже неоднократно тестировали в ходе различных миссий и международных учений, то в рамках этих учений мы сосредоточились на согласованности действий командных элементов и на организации логистики. Сегодня можно сказать, что мы можем справиться и с этим. Конечно, есть ещё области, эффективность совместной работы в которых можно улучшить, но ведь учения и предназначены для того, чтобы выявить какие-то недочёты.”