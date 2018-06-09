09.06.2018, 13:00

Военные учения привели в страны Балтии 2000 бойцов сил специальных операций. ”По нарушителям суверенитета нанесен решающий ответный удар”

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rus.delfi.ee
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Военные учения привели в страны Балтии 2000 бойцов сил специальных операций. ”По нарушителям суверенитета нанесен решающий ответный удар”
Foto: mil.ee

Завершились совместные учение сил специальных операций Trojan Footprint 18, в которых приняли участие представители 13 стран, сообщает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

”Учения Trojan Footprint 18 дало возможность проверить уровень взаимодействия между отрядами специальных операций различных стран в состоянии как гибридной войны, так и в условиях реального вооружённого конфликта”, — сказал командующий силами специальных операций полковник Рихо Юхтеги.

”Если взаимодействие на уровне подразделений специальных операций мы уже неоднократно тестировали в ходе различных миссий и международных учений, то в рамках этих учений мы сосредоточились на согласованности действий командных элементов и на организации логистики. Сегодня можно сказать, что мы можем справиться и с этим. Конечно, есть ещё области, эффективность совместной работы в которых можно улучшить, но ведь учения и предназначены для того, чтобы выявить какие-то недочёты.”

Учения Trojan Footprint 18 проходило в Эстонии, Латвии и Литве. По сценарию учений в некоторых странах НАТО произошли события, нацеленные против суверенитета и территориальной целостности этих государств. На что решительно отреагировали силы специальных операций стран НАТО и их партнёров, которые выдвинулись в зону проведения операций, чтобы поддержать союзнические страны и нанести решающий ответный удар по нарушителям суверенитета.

В ходе учений был образован международный штаб для подготовки условий для деятельности сил специальных операций НАТО и партнёров в зоне операции и дальнейшей их интеграции в состав конвенциональных подразделений.

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Trojan Footprint 18 было частью трёх проходящих одновременно учений: проходящего в Литве учения Flaming Sword, проводимого Сухопутными войсками США в Европе учения Saber Strike и учения военно-морских сил США Baltops, в которые были интегрированы конвенциональные подразделения и силы специальных операций для отработки взаимодействий в зоне проведения операций.

В учениях Trojan Footprint 18 приняли участие силы специальных операций из Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Великобритании и США.

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