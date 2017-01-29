Военные НАТО и Швеции весной примут участие в учениях в Латвии

В Латвии с 17 по 30 апреля запланированы крупные международные учения Summer Shield XIV, в которых примут участие военнослужащие десяти стран НАТО, а также шведские военные, сообщает Минобороны Латвии.

Планируется, что в военных учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

Это будут объединенные учения сухопутных, военно-воздушных сил, Земессардзе (ополчения) и Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, в которых примут участие подразделения стран НАТО и программы "Партнерство ради мира" — США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции.

Учения проводятся для повышения региональной стабильности и безопасности, укрепления потенциала и повышения доверия, улучшения сотрудничества между вооруженными силами НАТО и членами программы "Партнерство ради мира", а также для совершенствования сотрудничества с Земессардзе, регулярными подразделениями армии и международными партнерами.