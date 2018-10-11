Военные моряки провели сутки на спасательных плотах

”Участники учений усердно старались и выполнили все контрольные упражнения на отлично”, — сказал инструктор курса фельдфебель Маиро Кююнарпуу. ”В выучке солдат нельзя допускать послаблений, так как участников курса вскоре ждут долгие плавания, где они должны ежедневно применять полученные знания”.

В обучении приняли участие около 30 действующих военнослужащих и солдат срочной службы. Курс готовит моряков к несению службы на военных судах и даёт возможность приобрести практический опыт, как вести себя в кризисной ситуации, например, при пожаре, течи или при необходимости покинуть своё судно.

После прохождения четырёхнедельного курса солдаты срочной службы будут направлены на военные корабли ВМС Эстонии, где по ходу дальнейшей службы они могут специализироваться в связи, противоминном вооружении или же освоить профессию кока-парамедика или моториста-электрика.

Базовый курс военного моряка проводится в школе ВМС, располагающейся в Минной гавани, два раза в год. Школа ВМС занимается исследовательской деятельностью, координирует учебную деятельность в военно-морских силах и проводит консультации по всем вопросам, связанным с военно-морской выучкой в силах обороны.