Военнослужащие провели учения по оказанию помощи в случае ДТП с большим числом жертв

В рамках военных учений "Весенний шторм" проходят медицинские учения TervEx, на которых военнослужащие вместе с сотрудниками скорой помощи, больниц и центра оповещения о тревоге отрабатывают навыки оказания помощи при несчастных случаях с большим количеством жертв, сообщает rus.err.ee.

Учения длятся три дня — до воскресенья. В них несколько этапов. Согласно сценарию, транспортные средства военнослужащих попали в аварию, в результате чего пострадали более 50 человек.

Первыми на место происшествия прибыли бригады скорой помощи вместе с парамедиками Сил обороны и выяснили, какие пациенты нуждаются в помощи в первую очередь. После этого раненых доставили в больницы, где медики вновь проверили состояние пострадавших.