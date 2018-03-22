Водоочистная станция Юлемисте приглашает в субботу на бесплатные экскурсии

Чтобы отпраздновать международный день воды, который состоится на этой неделе, в субботу, 24 марта, водоочистная станция Юлемисте откроет свои двери для всех интересующихся, значится в пресс-релизе.



Водоочистная станция Юлемисте является крупнейшей водоочистной станцией Эстонии, на ней очищается порядка 90% питьевой воды, которую используют жители Таллинна. Водоочистная станция забирает сырую воду из озера Юлемисте, в которое она направляется по разветвленной системе водозабора даже с расстояния в 50 километров. На станции происходит процесс очистки сырой воды, который состоит из различных этапов физической, химической и биологической очистки.

В этом году мы приглашаем горожан посетить станцию на неделе Международного дня воды, 24 марта. Бесплатные экскурсии пройдут на эстонском и русском языках и будут длиться ориентировочно 45 минут. На экскурсию по станции приглашаются взрослые и школьники в сопровождении взрослых. В это же время дошкольники приглашаются в детский уголок, где их будет развлекать Тильгу.

Для посещения станции нужно обязательно предварительно зарегистрироваться по адресу info@tvesi.ee, потому что размер групп ограничен.

Экскурсии на эстонском пройдут в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00.

Экскурсии на русском начнутся в 10:30, 11:30 и 12:30.

Дополнительная информация о мероприятии находится на домашней странице Tallinna Vesi и на странице в Facebook Joo kraanivett.

Таллиннцы использовали озеро Юлемисте в качестве источника питьевой воды уже с 14 века. Первая водоочистная станция Юлемисте заработала уже в 1927 году. В прошлом году водоочистная станция Юлемисте отметила свое 90-летие.

Весь процесс очистки воды занимает на водоочистной станции Юлемисте приблизительно 15 часов. За это время вода с помощью насосов направляется из озера на станцию, проходит первичную механическую очистку, затем химическую, фильтруется разными фильтрами, после чего в воду добавляется небольшое количество хлора для того, чтобы качество воды в водопроводе было равномерно хорошим.