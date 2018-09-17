Водители, радуйтесь: в связи с ошибкой при обновлении систем камер измерения скорости отменены более 200 штрафов

На прошлой неделе Департамент шоссейных дорог обновил программное обеспечение 35 камер измерения скорости, в процессе которого произошла ошибка. В связи с этим отменяется 24 штраф, выписанный в период 11-13 сентября.
Как сообщает департамент, в связи с ошибкой штрафы получили водители, которые ехали на 1 километр медленней предельного уровня скорости, за который выписывается штраф.
Число отмененных штрафов может еще измениться. Тем, кто уже уплатил неверные штрафы, департамент вернет деньги обратно а счет. При необходимости с этими лицами свяжутся.