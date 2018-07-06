Водители, не расслабляйтесь. Начинается реконструкция улицы Вана-Пирита

10 июля начнется реконструкция улицы Вана-Пирита на участке между Певческим полем и историческим музеем на Маарьямяэ.

Улица будет односторонней с двусторонними въездами с улицы Пирита. Вдоль улицы пройдут трехметровой ширины велодорожка и такой же ширины тротуар. Около музея появится асфальтированная стоянка на 39 автомобилей с карманами для остановки автобусов. Реконструированы будут автостоянка перед Морскими воротами Певческого поля, освещение и пешеходные переходы, сообщает Раэпресс.

Общая стоимость работ — около 2,8 миллиона евро, срок их завершения — 19 ноября.

На время работ улица будет закрыта для транспорта, кроме транспорта местных жителей и расположенных здесь предприятий. .