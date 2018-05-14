14.05.2018, 13:20

Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

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rus.delfi.ee
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Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех
Sotsiaalmeediast võis leida mitu fotot, kus mõni Vingile lähedane inimene istub Vingile kuuluva Hummeri või Aston Martini kapotil. Tütarlapse näo oleme varjutanud, kuna tema pole kriminaalasja puutuv isik.Foto: erakogu

Роскошной жизни заместителя подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средства и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.

С редакцией связался водитель, проработавший в TAK (после объединения TLT ) 23 года, который рассказал, что Винк начал ”мутить” еще тогда, когда только поступил на работу в фирму обычным рабочим аварийного завода. По словам мужчины, в 1990-м у Винка был уже был свой автобус, собранный из ”позаимствованных” со склада запчастей. ”Он воровал у TAK и все это происходило у всех на глазах. Винк разъезжал на этих мотоциклах по территории парка. Желтый Hummer у него тоже был. Водителям, которые работали на его автобусе, было очень трудно получить свою зарплату. Им приходилось ходить и выпрашивать заработанное. Я очень рад, что полиция в итоге вышло на след всего этого свинства”.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас сказал, что к уже арестованному имуществу может прибавиться другое. ”Имущество других подозреваемых еще не арестовано, и, принимая во внимание, что производство еще не закончено, можно сказать, что все данные могут измениться”, — сказал он.

Ранее издание писало, что подозреваемый, несмотря на довольно скромную зарплату любит роскошную жизнь и располагает автопарком с дорогими моделями.

В кулуарах поговаривают, что на зарплату, которую получал Винк от TLT, можно было разве что оплачивать топливо и обслуживание Lamborghini.

Также Винк владеет множеством квартир по всему городу.

Согласно данным источников Eesti Päevaleht (EPL), подозреваемый в коррупции и уволенный из TLT Яанус Винк любит жить на широкую ногу. Его не раз предупреждали, что если он по вечерам будет разъезжать по городу на своем Lamborghini, то хорошая жизнь скоро закончится.
На работе Винк использовал более скромный автомобиль, принадлежащий TLT микроавтобус, а сам владел кроме Lamborghini еще и черным внедорожником Mercedes-Benz 2016 года — с регистрационным номером 666 TAK, некогда принадлежавшим старому автобусу Volvo бывшему предприятию Tallinna autobussikoondis (TAK).

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