Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

Роскошной жизни заместителя подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средства и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.

С редакцией связался водитель, проработавший в TAK (после объединения TLT ) 23 года, который рассказал, что Винк начал ”мутить” еще тогда, когда только поступил на работу в фирму обычным рабочим аварийного завода. По словам мужчины, в 1990-м у Винка был уже был свой автобус, собранный из ”позаимствованных” со склада запчастей. ”Он воровал у TAK и все это происходило у всех на глазах. Винк разъезжал на этих мотоциклах по территории парка. Желтый Hummer у него тоже был. Водителям, которые работали на его автобусе, было очень трудно получить свою зарплату. Им приходилось ходить и выпрашивать заработанное. Я очень рад, что полиция в итоге вышло на след всего этого свинства”.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас сказал, что к уже арестованному имуществу может прибавиться другое. ”Имущество других подозреваемых еще не арестовано, и, принимая во внимание, что производство еще не закончено, можно сказать, что все данные могут измениться”, — сказал он.

