Водитель Taisto отказался пускать пассажира в туалет во время движения автобуса

В субботу в ехавшем из Таллинна в Вильянди автобусе Taisto произошел инцидент, в ходе которого водитель не пустил пассажира в туалет. По словам ставшего очевидцем события читателя Delfi, через какое-то время водитель совершил специальную остановку, чтобы пассажир все же смог справить нужду.

Представитель Taisto Liinid OÜ Ян Ландрат подтвердил, что такой случай имел место. По его словам, после остановки Кабала один из пассажиров пожелал воспользоваться туалетом, на что водитель сказал, что во время движения это невозможно. Для того, чтобы мужчина все же смог сделать свои дела, водитель остановился на следующей остановке на перекрестке Выхма.

”Никакой остановки в лесу не было. Поскольку пассажир, по словам водителя, показывал признаки алкогольного опьянения и во время поездки неоднократно задирался, то последний действительно пригрозил ему полицией”, — сказал Ландарт.

Он пояснил, что согласно ПДД, пассажир в общественном транспорте во время движения должен быть пристегнут ремнями безопасности, если таковые имеются. ”Таким образом, во время поездки пассажир не должен отстегивать ремень безопасности, и следовательно не может воспользоваться туалетом. Вообще водители знают об этом нюансе в законе. Некоторые относятся менее строго, а другие более четко следуют инструкции. Если кому-то действительно нужно воспользоваться во время движения автобуса туалетом, то автобус специально останавливается у дороги”.

Если во время того, как кто-то находится в туалете, случится авария или водитель будет вынужден совершить резкий маневр, то находящийся в туалете человек может пострадать, за что юридическую ответственность в свою очередь понесет именно водитель. ”В данном случает водителю предъявить нечего: он поступил юридически корректно”, — подчеркнул Ландрат.