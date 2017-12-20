Водитель, соблюдай правила! ТОП самых безбашенных видео с эстонских дорог за 2017 год

Внимание, так вести себя за рулем нельзя ни в коем случае! К сожалению, дорожные хулиганы будут всегда и везде. Представляем подборку видео, снятых на дорогах Эстонии, которые заставляют задаться вопросом — о чем только думали эти водители?

ВИДЕО: Читатель чудом избежал столкновения с потерявшей управление машиной

Читатель Delfi прислал видео опасной ситуации, в которую он попал в пятницу вечером на дороге Ягала-Аэгвийду, когда проезжавший мимо него BMW потерял управление и вылетел на дорогу перед ним.

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ВИДЕО читателя Delfi: Фура совершает чрезвычайно опасный маневр

Читатель Delfi прислал запись с видеорегистратора, на которой видно, как несущаяся по шоссе фура совершает опасный обгон, который мог закончиться серьезным ДТП.

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ВИДЕО читателя Delfi: И красный свет не помеха, когда в пятницу спешишь домой

Читатель прислал пример того, как выглядит движение в Таллинне по пятницам ближе к концу рабочего дня. Видимо водитель Audi решил проигнорировать карсный свет, чтобы быстрее попасть домой.

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ВИДЕО читателя Delfi: "Безголовый водитель" едет против движения

”10 февраля в районе 11 часов проезжая по Пярнускому шоссе, был сильно удивлен маневром водителя серого Mercedes, который спокойно развернулся и поехал против движения. Смотрите на встречную полосу на видео с регистратора”, — написал приславший видео читатель.

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ВИДЕО читателя Delfi: Бешеные гонки на шоссе Таллинн-Тарту

Читатель Delfi поделился записью с видеорегистратора, сделанной вчера вечером на шоссе Таллинн-Тарту.

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ВИДЕО читателя Delfi: Выехавший на главную дорогу автомобиль отправил другую машину в кювет

В Ласнамяэ на Уссимяэ теэ в понедельник около 19 часов водитель красного автомобиля врезался в заднее крыло двигавшейся по главной дороге машины. Ехавший по главной дороге синий автомобиль в результате этого вылетел перед двигавшейся в противоположную сторону машиной.

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ВИДЕО читателя Delfi: Водитель подрезал мотоциклиста и посмеялся

”Водитель автомобиля подрезал мотоциклиста и через стекло надменно посмеялся, когда они поравнялись. Счастье, что скорость была очень мала. Печальная история вдобавок ко всем недавним”, — описал ситуацию читатель, приславший видео в редакцию.

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ВИДЕО читателя: Водитель фургона, прижав автобус к обочине, наставлял его водителя на путь истинный

Читатель Delfi прислал в редакцию видео.

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ВИДЕО читателя Delfi: В Ласнамяэ водитель в последний момент свернул со ”встречки” перед грузовиком

Сегодня после обеда в Ласнамяэ водитель автомобиля Honda совершил опасный маневр: совершая обгон, он выехал на встречную полосу.

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ВИДЕО читателя Delfi: Безумный водитель BMW едет по тротуару

Читатель прислал в редакцию видео, на котором запечатлена очень опасная ситуация, которую создал водитель ехавшего в сторону Ярве автомобиля BWM, решивший в целях экономии времени воспользоваться для передвижения тротуаром.

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ВИДЕО читателя Delfi: Чтобы избежать столкновения при обгоне, автомобилю пришлось съехать в кювет

Читатель Delfi прислал видео инцидента на шоссе Таллинн-Пярну, который мог закончится трагической аварией.

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ВИДЕО: Нерадивый водитель чуть не сбил на пешеходном переходе женщину с коляской

Читатель Delfi прислал в редакцию запись со своего видеорегистратора, которая в очередной раз доказывает, что от нерадивого водителя не застрахован никто и нигде.

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ВИДЕО читателя Delfi: Некоторые водители не считают нужным останавливаться на пешеходном переходе

Сегодня утром произошла опасная ситуация на Петербургском шоссе в Таллинне, где пешехода чуть не сбила машина.

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ВИДЕО читателя Delfi: Один водитель едет на красный свет, а другие — вслед за ним

Читатель Delfi прислал видео с видеорегистратора о том, как в Таллинне на Нарва маантеэ светофор для автобусов вызывает замешательство у водителя автомобиля. Он давит на газ, а другие следуют его примеру. ”Как всегда, один впереди, а другие, не сомневаясь, сразу за ним”, — комментирует автор видео.

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ВИДЕО читателя Delfi: Не успевал или не хотел тормозить? Водитель объехал пешеходов по встречной полосе

Читатель прислал видео инцидента, произошедшего 10 июля около торгового центра Mustikas в Мустамяэ в Таллинне. Водитель автомобиля Mazda видимо решил, что не успеет затормозить и пропустить двух пешеходов с детскими колясками на нерегулируемом пешеходном переходе, и решил их объехать по встречной полосе.

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