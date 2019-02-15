15.02.2019, 20:20

Водитель с 30-летним стажем говорит, что нынешняя зима выдалась особенно сложной для эстонских автомобилистов

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Инфопресс
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Lumi Viimsis, Pirita teel
Lumi Viimsis, Pirita teelFoto: Tiit Blaat

Я вожу автомобиль с 1988 года, и за 30 лет водительского стажа у меня не было ни одной (!) аварии. Но нынче… Нынче зима выдалась для автомобилистов сложная, — отмечает в своем письме изданию ”Инфопресс” читатель Юрий Пономарев.

И не ошибусь, если скажу, что почти каждый водитель сталкивался с такой ситуацией, когда из-за куч снега был затруднен обзор, необходимый для продолжения движения. Случалось такое и со мной, однако, как говорится, до поры до времени Бог миловал. А потом произошло следующее, пишет Понамарев.

2 февраля на перекрёстке улиц Ноорусе и Яама в Йыхви произошла авария: автомобиль ”VW Touran”, двигавшийся с Ноорусе (второстепенная дорога) не пропустил автомобиль ”Ford Mondeo”, двигавшийся по Яама (главная дорога). В результате два автомобиля столкнулись. Водителем ”Фольксвагена” был я сам. Хочу уточнить, что справа от перекрёстка главная дорога просматривалась очень хорошо, а вот с левой стороны (откуда и двигался ”Форд”) обзор закрывал сугроб, высота которого значительно превышала допустимые 0,5 метра (имеeтся фото). Впрочем, на следующий день этого сугробa уже не было, убрали.

Я, конечно, понимаю, что, формально, я виноват и что у автомобиля ”Форд” было преимущество в продолжении движения по дороге, однако проблема в том, что, дабы получить возможность обзора дороги с левой стороны, пришлось немного ”подать” машину вперёд, — тут-то и произошло столкновение: я не успел увидеть другую машину, а водитель той машины не видел из-за снежной кучи меня! Пострадали обе машины, но моя — значительно больше.

Знаю, что аналогичных ситуаций в эту зиму было много, пусть даже и не все они заканчивались так плачевно, как моя.

И вот хочется задать вопрос руководству фирмы, отвечающей за вывозку снега в нашем городе: понимают ли они, что тоже являются, пусть и косвенными, но виновниками таких аварий?

Я знаю, что мне ответят: зима тяжёлая, погодные условия сложные, работников не хватает, техника ломается… И денег на новую технику и заработную плату бóльшему количеству работников тоже нет!
Но горожане-то страдают!!!

Как оценивает нынешнюю ситуацию на дорогах полиция?

Комментирует руководитель патрульной службы Йыхвиского отдела полиции Ханнес ХЕЙНСАР:

- Поводом для тревог являются скользкая дорога и обусловленная погодными условиями плохая видимость (плотный снегопад, мгла). В населённых пунктах в результате уборки снега собираются большие сугробы, которые препятствуют обзору водителей. Поскольку снега много, то в некоторых местах и проезжая часть сужается.

Также заботят водители, которые перед тем, как отправиться в путь, не очищают свою машину от снега как следует и считают, что маленького пространства на лобовом стекле хватит, чтобы разглядеть дорогу. Так не увидишь ни пешехода, приближающегося к переходу, ни другой машины, которая хочет повернуть на дорогу.

Конкретные места, ставшие опасными, даже не назовёшь. Зима и снег сейчас повсюду в Эстонии, и с этим должны считаться пешеходы и водители и сами быть в соответствующей степени внимательными.

Пешеходы перед пересечением дороги должны убедиться в её безопасности и в том, что водитель успеет затормозить и на скользком пути.

Каждый водитель отвечает за свою и других участников движения безопасность. Полиция призывает всех, несмотря на погодные условия, относиться к вождению со всей сосредоточенностью, быть внимательными и убеждаться в безопасности своих манёвров. При плохой погоде следует сбавить скорость и ездить помедленнее и в соответствии со своими навыками вождения.

Часто ДТП происходят тогда, когда дорожная ситуация меняется вдруг и водители не умеют учитывать это.

ТОП

Что касается уборки дорог, то за это отвечает владелец дороги. В населённых пунктах для этого есть местное самоуправление, вне населённых пунктов — Департамент шоссейных дорог. Их договорные партнёры занимаются сгребанием снега и уходом за дорогами. Если у людей есть нарекания насчёт какого-то конкретного отрезка дороги или перекрёстка, можно связаться напрямую с самоуправлением и сообщить об этом.

Свои замечания и информацию об условиях или препятствиях для движения на шоссе можно передать в центр шоссейной информации по короткому номеру телефона 1510.
Полицейские патрули повседневно находятся в населённых пунктах и на трассах и видят места, где дорожные условия плохие. Через дежурного полиции об этом извещают и центр дорожной информации. Также мы общаемся и с местными самоуправлениями и передаём им свои наблюдения, если в населённых пунктах возникают опасные для движения места.
Начиная с января, в Ида-Вирумаа произошли пять дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и пострадали пять человек. Статистика о страховых случаях аварий у полиции отсутствует.

Инфопресс
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