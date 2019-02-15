Водитель с 30-летним стажем говорит, что нынешняя зима выдалась особенно сложной для эстонских автомобилистов

И вот хочется задать вопрос руководству фирмы, отвечающей за вывозку снега в нашем городе: понимают ли они, что тоже являются, пусть и косвенными, но виновниками таких аварий?

Я знаю, что мне ответят: зима тяжёлая, погодные условия сложные, работников не хватает, техника ломается… И денег на новую технику и заработную плату бóльшему количеству работников тоже нет!

Но горожане-то страдают!!!

Как оценивает нынешнюю ситуацию на дорогах полиция?

Комментирует руководитель патрульной службы Йыхвиского отдела полиции Ханнес ХЕЙНСАР:

- Поводом для тревог являются скользкая дорога и обусловленная погодными условиями плохая видимость (плотный снегопад, мгла). В населённых пунктах в результате уборки снега собираются большие сугробы, которые препятствуют обзору водителей. Поскольку снега много, то в некоторых местах и проезжая часть сужается.

Также заботят водители, которые перед тем, как отправиться в путь, не очищают свою машину от снега как следует и считают, что маленького пространства на лобовом стекле хватит, чтобы разглядеть дорогу. Так не увидишь ни пешехода, приближающегося к переходу, ни другой машины, которая хочет повернуть на дорогу.

Конкретные места, ставшие опасными, даже не назовёшь. Зима и снег сейчас повсюду в Эстонии, и с этим должны считаться пешеходы и водители и сами быть в соответствующей степени внимательными.

Пешеходы перед пересечением дороги должны убедиться в её безопасности и в том, что водитель успеет затормозить и на скользком пути.

Каждый водитель отвечает за свою и других участников движения безопасность. Полиция призывает всех, несмотря на погодные условия, относиться к вождению со всей сосредоточенностью, быть внимательными и убеждаться в безопасности своих манёвров. При плохой погоде следует сбавить скорость и ездить помедленнее и в соответствии со своими навыками вождения.

Часто ДТП происходят тогда, когда дорожная ситуация меняется вдруг и водители не умеют учитывать это.

Что касается уборки дорог, то за это отвечает владелец дороги. В населённых пунктах для этого есть местное самоуправление, вне населённых пунктов — Департамент шоссейных дорог. Их договорные партнёры занимаются сгребанием снега и уходом за дорогами. Если у людей есть нарекания насчёт какого-то конкретного отрезка дороги или перекрёстка, можно связаться напрямую с самоуправлением и сообщить об этом.

Свои замечания и информацию об условиях или препятствиях для движения на шоссе можно передать в центр шоссейной информации по короткому номеру телефона 1510.

Полицейские патрули повседневно находятся в населённых пунктах и на трассах и видят места, где дорожные условия плохие. Через дежурного полиции об этом извещают и центр дорожной информации. Также мы общаемся и с местными самоуправлениями и передаём им свои наблюдения, если в населённых пунктах возникают опасные для движения места.

Начиная с января, в Ида-Вирумаа произошли пять дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и пострадали пять человек. Статистика о страховых случаях аварий у полиции отсутствует.