29.05.2018, 18:40

Водитель пытался вытеснить ехавшего на велосипеде Лиги с дороги: TLT инцидент не комментирует

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Водитель пытался вытеснить ехавшего на велосипеде Лиги с дороги: TLT инцидент не комментирует
Ekspress Meedia

Вчера политик Юрген Лиги написал в соцсетях о том, как водитель городского автобуса пытался вытеснить его с дороги, по которой Лиги ехал на велосипеде.

Специалист по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг сказал Delfi, что они лично побеседовали с Лиги и добавить ему нечего. ”Директор по дорожному движению Tallinna Linnatranspordi AS лично поговорил с Лиги и разъяснил ситуацию, поэтому больше мы этот случай не комментируем”, — сообщил он.

В связи с этим останется неясным, продолжит придерживающейся опасного стиля вождения водитель работать в TLT или нет.

”На Палдиски маантеэ мимо меня проезжал автобус, явно специально прижимаясь ко мне. Представьте себе, насколько опасно оказаться в тесной близости к автобусу, когда он едет на полной скорости”, — написал Лиги вчера.

По словам политика, после остановки автобус догнал его и ситуация повторилась: он проследовал мимо, едва не задев. Когда автобус остановился на следующей остановке, Лиги подал рукой водителю знак, указав на то, что он действует опасно и некрасиво. Тогда водитель автобуса просигналил, перегородил автобусом трассу, заставив Лиги съехать с дороги.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию

29.05.2018
В Старом городе Таллинна расположился самый настоящий ”средневековый цех” по изготовлению бумаги — и изготавливают ее там не простым способом, а старинным. Угадайте, из чего? Смотрите наше видео о том, как происходит этот необычный процесс.
Подробнее


ФОТО: ”Хочу посмотреть, как здесь люди живут”. Министр госуправления Янек Мягги побывал в Кохтла-Ярве

29.05.2018
Во вторник министр государственного управления Эстонской Республики Янек Мягги посетил Кохтла-Ярве, где встретился с руководством города, а также побывал на сланцеперерабатывающем предприятии Viru Keemia Grupp, где встретился с руководство концерна и познакомился с заводами сланцевых масел Petroter.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО: Максимальный комфорт! Смотрите, как выглядят обновленные залы кинотеатра Coca-Cola Plaza

29.05.2018
В кинотеатре Forum Cinemas Coca-Cola Plaza на финишную прямую вышли работы по обновлению, в ходе которых открываются два кинозала с удобнейшими креслами recliner, обставленных согласно новой для стран Балтии концепции LUXE. Помимо этого, новыми бонусами и возможностями пополнилась программа постоянных клиентов ”Киноклуб”, сообщает кинотеатр.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-20% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
151,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €


ФОТО И ВИДЕО: В Бельгии недавно вышедший из тюрьмы преступник застрелил трех человек, в том числе двух полицейских

29.05.2018
В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек, двое из которых были офицерами полиции. Об этом сообщают местные телекомпании RTBF и RTL.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Необычная услуга: в кассах магазинов Coop теперь можно снимать наличные

29.05.2018
Coop Eesti, крупнейшая в Эстонии сеть розничной торговли, предлагает со вторника, 29 мая, возможность снимать наличные в кассах своих магазинов. С сегодняшнего дня можно снимать наличные примерно в 120 магазинах Coop, а к концу лета — во всех 350 магазинах Coop в Эстонии.
Подробнее