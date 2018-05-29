Водитель пытался вытеснить ехавшего на велосипеде Лиги с дороги: TLT инцидент не комментирует

Вчера политик Юрген Лиги написал в соцсетях о том, как водитель городского автобуса пытался вытеснить его с дороги, по которой Лиги ехал на велосипеде.

Специалист по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг сказал Delfi, что они лично побеседовали с Лиги и добавить ему нечего. ”Директор по дорожному движению Tallinna Linnatranspordi AS лично поговорил с Лиги и разъяснил ситуацию, поэтому больше мы этот случай не комментируем”, — сообщил он.

В связи с этим останется неясным, продолжит придерживающейся опасного стиля вождения водитель работать в TLT или нет.

”На Палдиски маантеэ мимо меня проезжал автобус, явно специально прижимаясь ко мне. Представьте себе, насколько опасно оказаться в тесной близости к автобусу, когда он едет на полной скорости”, — написал Лиги вчера.

По словам политика, после остановки автобус догнал его и ситуация повторилась: он проследовал мимо, едва не задев. Когда автобус остановился на следующей остановке, Лиги подал рукой водителю знак, указав на то, что он действует опасно и некрасиво. Тогда водитель автобуса просигналил, перегородил автобусом трассу, заставив Лиги съехать с дороги.