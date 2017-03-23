Водитель автобуса, где человеку стало плохо от жары: люди сидят в куртках и шапках — о чем тут говорить!

Недавно некоторым пассажирам автобуса, который возит работников Раквереского мясокомбината из Кивиыли до работы, стало плохо из-за того, что водитель слишком сильно протопил салон, а одна женщина упала в обморок. Водитель, которого уволили после инцидента, рассказал свою версию истории.

”Что в автобусе было жарко — в это я тоже мало верю”, — говорит Тойво, водитель злополучного автобуса, где пассажирка упала в обморок. Он объяснил, что утром на улице прохладно, и в совсем холодном автобусе ехать нельзя.

”Если люди сидят в куртках, шапках, некоторые даже в перчатках — они не раздеваются в течение тех 50 минут, которые уходят на дорогу — то о чем тут говорить!” — объясняет водитель, который считает, что именно из-за нежелания снять верхнюю одежду пассажирам стало плохо.

Тойво отметил, что ему и раньше говорили, что в автобусе слишком жарко. По его словам, он всегда убавлял отопление. Он подчеркивает, что этот автобус из Скандинавии, поэтому там такое мощное отепление. По его словам, часть других автобусов прибыла с юга, и с ними все наоборот — люди в них мерзнут.

Говоря о женщине, которой стало в автобусе плохо, Тойво заявил, что ей стало плохо не из-за жары, а из-за состояния здоровья. Он также объяснил, что сразу не остановил автобус, потому что хотел остановиться чуть поодаль от остановки, где было больше места. По словам водителя, женщина вышла из автобуса самостоятельно в сопровождении 3–4 пассажиров, которые говорили с ней на улице. В один момент они вернулись в автобус и сказали, что женщина дальше не поедет.

”Я не спросил, как же человек останется один в темноте посреди леса, никто мне ничего больше не сказал, только ехать дальше, и получилось одно большое недоразумение. Да, я признаю свою вину в том, что должен был сам пойти узнать, в чем дело”, — подвел итог Тойво.

За автобусом остановился другой автобус, чей водитель заметил, что Тойво включил аварийные огни, и хотел выйти спросить, все ли в порядке. Потом он уже стал отъезжать вслед за Тойво, когда заметил, что стоявшая на обочине женщина упала в обморок, и вызвал скорую помощь.

За неделю до этого в автобусе Тойво стало плохо другому пассажиру и он просил остановиться. Так как водитель не смог сразу же остановить автобус, молодого человека вырвало прямо в салоне. Тойво намекнул, что пассажиру стало плохо из-за выпитого им алкоголя, а остановить автобус сразу же было невозможно из соображений безопасности — дорога слишком узкая, и нужно найти подходящее место для остановки.

Владелец фирмы-перевозчика M. K. Reis-X OÜ Маргус Корка сказал, что с Тойво и ранее были проблемы, поэтому было решено разорвать с ним трудовой договор. Сам Тойво смеется над этими проблемами: ”Это все такие глупые случаи!”. Например, он один раз не заметил человека и проехал мимо него.

Тойво работал водителем на протяжении 30 лет и уже три года находится на пенсии, поэтому новую работу искать сейчас не планирует.