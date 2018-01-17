17.01.2018, 14:26

Вода и мороз создают ледяные скульптуры


rus.delfi.ee
EST

На эстонских побережьях и водопадах пришедший трескучий мороз творит маленькие чудеса. Фотографии сделаны на полуострове Пальяссааре и в окрестностях Тойла - на обрыве Онтика, где находится водопад Валасте.

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