Вода и мороз создают ледяные скульптуры

На эстонских побережьях и водопадах пришедший трескучий мороз творит маленькие чудеса. Фотографии сделаны на полуострове Пальяссааре и в окрестностях Тойла - на обрыве Онтика, где находится водопад Валасте.
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На эстонских побережьях и водопадах пришедший трескучий мороз творит маленькие чудеса. Фотографии сделаны на полуострове Пальяссааре и в окрестностях Тойла - на обрыве Онтика, где находится водопад Валасте.
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