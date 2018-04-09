09.04.2018, 14:30

Во вторник в Котле культуры пройдет инновационный форум


rus.delfi.ee
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Во вторник в Котле культуры пройдет инновационный форум
Kevad TallinnasFoto: Hendrik Osula, Ekspress Meedia

10 апреля в Котле культуры в Таллинне состоится инновационный форум, в центре внимания которого будут истории из реальной жизни, поощряющие смелость решений, развенчивающие мифы вокруг инноваций, сообщает Раэпресс.

Перед участниками выступят практики, специализирующиеся в различных сферах, в том числе и в бизнесе, которые поделятся опытом и планами на будущее, постараются доказать, что иная идея скрывает в себе возможность взлета в небеса и изменения мироздания. Речь пойдет и о более заземленных темах, например, финансировании разработки идей, сотрудничестве предприятий и научных учреждений, экологичной инновации и пр.

На форум прибудет до сих пор не бывавший в Эстонии признанный самым творческим финном 23-летний Пертту Пёлёнен — чрезвычайно многогранный талант, учредивший две фирмы, занимающиеся технологией образования, написавший музыку для многих постановок и выступавший с многочисленными лекциями о технологиях будущего.Когда ему было 15 лет Пертту изобрел учебный музыкальный инструмент, сделавший его победителем крупнейшего европейского конкурса изобретателей.

Речь на форме сконцентрируется на шести блоках тем. Наглядно можно будет ознакомиться с инновационной продукцией многих фирм, в том числе ученических.

Организатор форума — Таллиннский департамент предпринимательства в сотрудничестве с Таллиннским творческим инкубатором.

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