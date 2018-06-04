04.06.2018, 18:34

Во вторник в Эстонии ожидаются осадки в виде снежной крупы

 (11)
rus.delfi.ee
EST 28
Rahe
RaheFoto: Ester Vaitmaa

По данным эстонских синоптиков, во вторник днем на севере Эстонии ожидаются осадки в виде снежной крупы.

В ночь на вторник ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 7-12, порывы 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 6..12°С.

Днем — переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, на севере Эстонии не исключены осадки в виде снежной крупы. Ветер северо-западный, северный 7-12, порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 11..16°С. В лесах сохранится очень высокая пожароопасность!

Снежная крупа диаметром от 2 до 5 мм. Выпадает при температуре воздуха около 0 °C, часто одновременно со снегом. Крупа чаще всего выпадает (как правило ранней весной и поздней осенью) при неустойчивой погоде.

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