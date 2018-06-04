04.06.2018, 17:15

Во вторник состоится торжественное открытие столичного парка Таммсааре


rus.delfi.ee
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Tammsaare pargi renoveerimine
Tammsaare pargi renoveerimineFoto: Andres Putting

Завтра, 5 июня, в полдень состоится открытие после реконструкции расположенной перед зданием театра "Эстония" части парка Таммсааре — площади Нового рынка (Uue Turu plats).

В ходе работ обновлено покрытие дорожек, приведено в порядок озеленение, созданы необходимые технические коммуникации, обновлено освещение и установлена новая садовая мебель.

Театр "Эстония" и Нарвское шоссе отгорожены от площади двойным рядом (или боскетом) лип, которых там 75. На площади сохранился памятник трагическим событиям 1905 года, несколько переместившийся только к Эстонскому драмтеатру.

Появилась новая детская площадка. На фундаменте некогда находившегося здесь здания рынка еще предстоит построить парковый павильон с кафе.

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