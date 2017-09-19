Во вторник к роли свидетелей по делу Сависаара выступят Айн Сеппик, Тоомас Сепп и Михаил Корб

Во вторник, 19 сентября, в Харьюском уездном суде продолжатся слушания по делу бывшего руководителя Центристской партии Эдгара Сависаара, которого прокуратура обвиняет в коррупции.



В рамках процесса со свидетельскими показаниями должны будут выступить девять человек, среди них известные политические деятели, передает служба новостей "Радио 4".

В связи с расследованием эпизода об отмывании денег в суд приглашены в качестве свидетелей бывший министр внутренних дел Айн Сеппик, его сын, предприниматель Сулев Сеппик, городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп, бывший мэр столицы и бывший вице-мэр Прийт Вильбах, а также бывший старейшина района Таллинна Кристийне и нынешний генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, передает rus.err.ee.

По эпизоду о заказанной городом Таллинном рекламы свидетельские показания приглашены дать еще трое человек.