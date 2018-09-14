Во Всемирный день уборки в Ласнамяэ произведут очистку водоема Паэ

В субботу, 15 сентября более чем в 150 странах пройдет первый Всемирный день уборки. Район Ласнамяэ также примет участие в экологической акции и в этот день в парке Паэ пройдут очистительные работы жемчужины района — озера Паэ. Водолазы проверят и очистят более 4 км2 водоема, а также прибрежную зону протяженностью около 2 километров.

”Водолазам предстоит провести большую и сложную работу по очистке зоны водоема. Озеро Паэ известно своими быстрыми подводными течениями и опасными водоворотами, поэтому за выполнение работ возьмутся профессионалы”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

В очистке водоема примут участие 25 водолазов из трёх клубов Эстонии — ”Waterworld Expedition”, ”Maremark” и ”Eesti Sukeldujate Klubi”. Время погружения первой группы запланировано на 11:00. В зависимости от степени загрязнения группам водолазов может понадобиться до нескольких часов на исследование и очистку небольшого озера.