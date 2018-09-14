14.09.2018, 10:41

Во Всемирный день уборки в Ласнамяэ произведут очистку водоема Паэ

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Pae järves jäi mees kadunuks
Pae järves jäi mees kadunuksFoto: Tiit Haljand

В рамках Всемирного дня чистоты в ласнамяэском парке Паэ с привлечением водолазов очистят одноимённое озеро от бытового мусора и посторонних крупногабаритных предметов.

В субботу, 15 сентября более чем в 150 странах пройдет первый Всемирный день уборки. Район Ласнамяэ также примет участие в экологической акции и в этот день в парке Паэ пройдут очистительные работы жемчужины района — озера Паэ. Водолазы проверят и очистят более 4 км2 водоема, а также прибрежную зону протяженностью около 2 километров.

”Водолазам предстоит провести большую и сложную работу по очистке зоны водоема. Озеро Паэ известно своими быстрыми подводными течениями и опасными водоворотами, поэтому за выполнение работ возьмутся профессионалы”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

В очистке водоема примут участие 25 водолазов из трёх клубов Эстонии — ”Waterworld Expedition”, ”Maremark” и ”Eesti Sukeldujate Klubi”. Время погружения первой группы запланировано на 11:00. В зависимости от степени загрязнения группам водолазов может понадобиться до нескольких часов на исследование и очистку небольшого озера.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме

14.09.2018
Использование ”жидкого экстази” (гаммагидроксибутирата, GHB) для совершения изнасилования в Эстонии очень распространено, пишет Eesti Ekspress. Вышедший недавно на свободу мужчина рассказал, какая жизнь ждет насильников в тюрьме.
Подробнее

Смогли ли начало учебного года и надзор со стороны властей разрешить проблему с молодежью в саду Канути?

14.09.2018
Несмотря на активное патрулирование столичных парков и начало нового учебного года, молодежные группировки никуда не делись, но активность свою поубавили
Подробнее


Петров и Боширов назвали себя туристами в Солсбери. Что не так с их версией?

14.09.2018
Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, утверждают, что ездили в британский Солсбери только чтобы посмотреть на собор, и считают себя жертвой фатального стечения обстоятельств. Би-би-си рассказывает о том, в чем именно не сходится их версия с данными полиции.
Подробнее

Жидкости подозрительного происхождения, мумиё, MMS и "фекальные камни": какими дикими способами пытаются вылечить себя эстоноземельцы

14.09.2018
В прессе много шума наделало "лекарство" MMS. Однако оно не единственное средство альтернативной медицины, чем жители Эстонии когда-то пытались и до сих пор пытаются себя вылечить. Maaleht сравнивает его с другими хитами, как AU и мумиё.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

Нарвские пешеходно-велосипедные дорожки: до завершения работ три месяца. Почему не укладывали асфальт летом?

14.09.2018
Почему строители не поторопились уложить асфальт в сухие летние месяцы, ”Виру Проспект” спросил директора Департамента развития и экономики Нарвы Георгия Игнатова.
Подробнее

Смерть за карикатуру: художника травят за Серену

14.09.2018
Автора карикатуры на поведение Серены Уильямс в финале US Open Марка Найта из австралийской Herald Sun обвинили в расизме и сексизме. Издание поддержало своего автора, доверив ему иллюстрацию первой полосы нового номера.
Подробнее

В Кохтла-Ярве цены на вывоз мусора вырастут почти в два раза

14.09.2018
С 1 ноября вывоз мусора в Кохтла-Ярве подорожает почти на 80%. Местные власти решили удовлетворить ходатайство фирмы Ekovir, которая два года назад выиграла тендер на вывоз отходов с куда более низкой ценой, чем у конкурентов, а теперь объявила о невозможности работать по прежним тарифам, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

”Цифры не сходятся”. Читатель подозревает, что сберегательное общество недоплачивает клиентам. Компания объясняет, в чем состоит его ошибка

13.09.2018
К Delfi обратился Денис, которого насторожил калькулятор дохода на сайте кредитно-сберегательного общества Erial. По словам читателя, он показывает заниженный доход вкладчика — неужели компания недоплачивает клиентам? Сама фирма считает это провокацией со стороны конкурентов и разъясняет подробно, где именно читатель ошибается, объясняя формулу расчета процентов.
Подробнее