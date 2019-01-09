Во всех районах Таллинна продолжается сбор елок. Смотрите, где именно

В Ласнамяэ 11 временных пунктов сбора, работающий до 19 января — на углу улиц Маяка и Ласнамяэ, на газоне перед домом № 48 а по улице Паэ, на газоне у дома № 16 по улице Выру, на газоне позади дома №13 по улице Викерлазе, на газоне между магазином Гросся и школьным стадионом в квартале Катлери, на газоне перед домом № 8 и на газоне перед домом № 19 по улице Ляэнемере, на газоне напротив дома № 34 по улице Кивила, на газоне перед Мустакивиским "Консумом" на улице Махтра, на газоне между Юмераской "Максимой" и магазином Гросся, на газоне перед домом № 10 по улице Калевипоя. Сожжение елок состоится 20 января на Паэвялья.

В Хааберсти елки собирают на 1 стоянке на улице Ряйме в Какумяэ, у детского городка движения по улице Ыйсмяэ, 110 а, на газоне между домами № 15 по улице Ярвеотса и № 225 по Палдискому шоссе, на газоне на перекрестке улиц Пийбелехе и Кыргепинге в Мустйыэ, на газоне у дома 72 по улице Астангу. Вывозить елки в последний раз будут 31 января. Праздник сожжения их состоится 9 февраля у пруда в Ыйсмяэ.

В Мустамяэ сбор елок завершится 15 января. До этого их можно относить: к автостоянке на улице Академия, 30 а, на газон у стадиона за центром "Кая", к автостоянке у центра Сяэзе на улице Кийли, 16, на газон между деским садом "Лехола" на улице Мустамяэ, 187 и домом по улице Вильде, 79, на газон между домами 92 и 96 по улице Вильде, на газон у магазина Гросся за домом 99 по улице Таммсааре, за дом 74 по той же улице, на газон парка Пардитийги, на газон между домами 24 и 28 по улице Сютисте, к контейнеру для одежды на улице Сютисте, 39, на автостоянку за торговым центром "Сольнок" на улице Вильде, 101, на газон между домами 26 и 28 по улице Ретке. Мустамяэский фестиваль света пройдет 26 января в 17 часов на стадионе на улице Вильде, 120.

В Нымме сбор елок до 20 января в следующих местах: на автостоянке за Ныммеским рынком, у мусорных контейнеров Ныммеского социального дома на улице Пихлака, 12, у мусорных контейнеров на бульваре Вабадузе, 207, рядом с контейнерами для тары напротив дома 28 б по улице Трумми, рядом с такими же контейнерами на улице Валдеку, 158, на краю баскетбольной площадки на улице Ууэристи, 10, около контейнеров для тары на улице Ильмаризе, 42 и контейнеров на улице Вийзи, 29.

В Кристийне открыты четыре пункта для частных лиц: на улице Сеэби, 24 а, на улице Вялья, 8, на улице Тедре, 29 и на улице Кирси, 8. Елки принимаются до 21 января. Сожжение — 25 января с 18 часов за Тондискими казармами.

В Кесклинна контейнеры до 25 января располагаются на пяти автостоянках: на улице Ахтри, 12, на улице Иманта, 6 на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали, под виадуком на Пярнуском шоссе, напротив кафе "Везивярава" и на улице Вяйке-Раннавярава, 6. Праздник огня — 3 февраля в парке Туви.

В Пирита ворота Пиритаского монастыря открыты для елок до 14 января с 9.45 до 15 часов.