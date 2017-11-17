Во всех многоквартирных домах будут созданы квартирные товарищества

Центральный союз собственников проводит 30 ноября в 18 часов в Национальной библиотеке бесплатный инфодень для собственников квартир, чтобы ознакомить их с вступающим в силу с 1 января 2018 года новым законом о квартирной собственности и квартирных товариществах, который обязывает создать квартирные товарищества во всех многоквартирных домах, где существуют квартирные собственности.

Законодатель хочет тем самым улучшить ситуацию в домах и установить единые правила управления всеми жилыми домами. Пока квартирных товариществ нет в половине многоквартирных домов страны, сообщает Раэпресс.

Если на 1 января в таком доме товарищество создано не будет, то это сделает государство. Если в доме до 10 квартирных собственностей или все имеют одного собственника, то правление избирать не надо и регистр уведомлять не надо — собственники квартир представляют товарищество сообща или на основании доверенности, выданной одному из собственников.

Нельзя будет создавать одно товарищество для управления в нескольких домах, а имеющиеся такого рода товарищества будут дробиться.