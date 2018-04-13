Во всех камерах таллиннского вытрезвителя установлено видеонаблюдение

Все 20 камер Таллинского вытрезвителя отныне обеспечены видеонаблюдением. До сих пор видеокамеры имелись только в шести, передает Раеэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, инвестиции в видеокамеры были просто необходимы для обеспечения безопасности попавших сюда нетрезвых людей и слежения за состоянием их здоровья. Это позволяет также безотлагательно вмешаться в конфликты, которые могут возникнуть между нетрезвыми сокамерниками (камеры рассчитаны на двух временных обитателей), или в случае буйного поведения пьяного.

В минувшем году клиентами вытрезвителя стали 5420 человек.