22.05.2018, 16:49

Во время зарубежных визитов с ребенком Майлис Репс сидят другие работники министерства

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST
Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Ilmar Saabas

Министр образования и науки Майлис Репс часто берет в зарубежные рабочие поездки свою младшую дочь Шарлотту, где на время деловых встреч с девочкой сидят другие члены делегации.

”Безусловно, как в министерстве, так и в других местах, случаются ситуации, когда кто-то из коллег разговаривает, играет с ребенком или берет его на руки. Это естественное поведение, но его ни коем случае нельзя интерпретировать как работу няни”, — сообщил Delfi руководитель по связям с общественностью министерства Тарму Курм.

По данным некоторых источников, Репс во время визитов сопровождает один и тот же советник, основная обязанность которого заключается именно в присмотре за ребенком. Курм отметил, что это ложь, и добавил, что зарубежных поездок у министра не так много, поскольку работы хватает и внутри государства. Все связанные с ребенком расходы, по словам Курма, Репс несет сама.

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