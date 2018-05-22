Во время зарубежных визитов с ребенком Майлис Репс сидят другие работники министерства

По данным некоторых источников, Репс во время визитов сопровождает один и тот же советник, основная обязанность которого заключается именно в присмотре за ребенком. Курм отметил, что это ложь, и добавил, что зарубежных поездок у министра не так много, поскольку работы хватает и внутри государства. Все связанные с ребенком расходы, по словам Курма, Репс несет сама.