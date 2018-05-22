Во время зарубежных визитов с ребенком Майлис Репс сидят другие работники министерства

Министр образования и науки Майлис Репс часто берет в зарубежные рабочие поездки свою младшую дочь Шарлотту, где на время деловых встреч с девочкой сидят другие члены делегации.
”Безусловно, как в министерстве, так и в других местах, случаются ситуации, когда кто-то из коллег разговаривает, играет с ребенком или берет его на руки. Это естественное поведение, но его ни коем случае нельзя интерпретировать как работу няни”, — сообщил Delfi руководитель по связям с общественностью министерства Тарму Курм.
Discussing the future of R&I in #Tallinn with Pascal Lamy, @Mailis_Reps and Baby Charlotte Reps CM #pascallamy @EU2017EE pic.twitter.com/iy9syO9zmv
— Carlos Moedas (@Moedas) July 25, 2017