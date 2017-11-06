Во время визита в Италию комиссия Рийгикогу сосредоточится на миграции и сотрудничестве в сфере обороны

До среды комиссия Рийгикогу по иностранным делам находится с визитом в Италии, где планирует обсудить двусторонние отношения между Италией и Эстонией, сотрудничество в сфере обороны и политику безопасности. Помимо этого, члены комиссии совместно с коллегами из Италии обсудят гибридные и киберугрозы, будущее ЕС и вопросы, связанные с международным влиянием миграции, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, Италия — сильный партнер и союзник по НАТО, который в ближайшее время продолжит охранять воздушное пространство Прибалтики.

В Риме делегация встретится с руководителем делегации Италии в ПА НАТО и заместителем председателя комиссии по иностранным делам Андреа Манчулли и президентом ПА НАТО Паоло Алли.

Эстонская делегация представит коллегам из Италии обзор услуг э-государства Эстонии и расскажет о законодательной стороне электронных услуг членам комиссии парламента Италии по внедрению электронных решений и инноваций в государственном управлении и членам парламентской группы по технологическим инновациям.

Встречей с комиссией по иностранным делам Палаты депутатов руководит председатель комиссии Фабрицио Чиккитто. Во встрече также примет участие председатель комиссии по социальным вопросам Марио Мараццити. Также пройдет встреча с председателем комиссии по обороне Франческо Саверио Гарофани и членами комиссии. Также пройдут встречи с заместителем министра иностранных дел Винченцо Амендолой и заместителем председателя комиссии Сената Италии по иностранным делам Беппе де Кристофаро.

Михкельсон также прочтет лекцию в университете им. Джона Кабота, посвященную будущим вызовам для Европы.

В делегацию помимо Михкельсона также входят заместитель председателя комиссии Кейт-Пентус Розиманнус и члены комиссии Барби Пильвре и Андрес Херкель.