Во время визита папы римского Франциска полиция советует запастись временем и терпением

"Все водители должны быть внимательными и следить за временными дорожными знаками", — сказал старший инспектор Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Сандер Кулламаа. „Следует учесть, что во время движения кортежа папы римского движение будет перекрыто на 10-15 минут и возникнут пробки. Поэтому во вторник следует заранее выезжать в свои пункты назначения, чтобы избежать опозданий".

Кулламаа добавил, что ни одна улица не будет перекрыта полностью, но некоторых местах будут запрещены или ограничены остановка и парковка. Водителям следует также следить за распоряжениями полицейских, находящихся на перекрестках.

„Люди, которые желают поприветствовать кортеж папы римского, могут сделать это утром примерно в 10 часов на Тартуском шоссе. Кортеж можно будет увидеть в 12.45 с Горки поцелуев и парка Таммсааре. После Священный Мессы кортеж направится в аэропорт," — сказал Кулламаа.