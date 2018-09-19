Во время визита папы римского Франциска полиция советует запастись временем и терпением

В следующий вторник, 25 сентября, во время визита папы римского Франциска ожидаются ограничения движения в центре Таллинна и Кадриорге. Жители Таллинна, которые желают поприветствовать кортеж папы римского, могут сделать это в 12.45 с Горки поцелуев или парка Таммсааре.
"Все водители должны быть внимательными и следить за временными дорожными знаками", — сказал старший инспектор Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Сандер Кулламаа. „Следует учесть, что во время движения кортежа папы римского движение будет перекрыто на 10-15 минут и возникнут пробки. Поэтому во вторник следует заранее выезжать в свои пункты назначения, чтобы избежать опозданий".
Кулламаа добавил, что ни одна улица не будет перекрыта полностью, но некоторых местах будут запрещены или ограничены остановка и парковка. Водителям следует также следить за распоряжениями полицейских, находящихся на перекрестках.
„Люди, которые желают поприветствовать кортеж папы римского, могут сделать это утром примерно в 10 часов на Тартуском шоссе. Кортеж можно будет увидеть в 12.45 с Горки поцелуев и парка Таммсааре. После Священный Мессы кортеж направится в аэропорт," — сказал Кулламаа.
Во вторник будет затруднено движение с 10 до 12 часов в центре Таллинна и Кадриорге, а также во время движения кортежа из аэропорта и во время Священной Мессы. Движение будет ограничено на бульваре Каарли и площади Вабадузе с 13 до 19 часов. Также будет ограничено движение на Команданди теэ. Со стороны ул. Эндла движение будет направлено на ул. Суур-Амеэрика, а со стороны б. Тоомпуйестеэ на ул. Тынисмяги. Движение со стороны бульвара Эстония будет направлено на Пярнуское шоссе. Поворот с Пярнуского шоссе на пл. Вабадузе будет закрыт.