Во время строительных работ на шоссе Таллинн-Тарту были обнаружены шесть скелетов

В четверг во время строительных работ на шоссе Таллинн-Тарту вблизи деревни Саарнакырве было обнаружено захоронение с шестью скелетами. Строители тут же оповестили полицию. Оказалось, что с криминалом находка не связана.

По словам главного инспектора археологических памятников Департамента защиты памятников старины Уллы Кадакас, захоронение является могилами в земле, которое можно датировать от конца древнего времени до конца шведского периода (с 11-12 века по 17-18 век).

Она отметила, что захоронение находится в обычном для кладбищ месте: немного вдалеке от деревни, на возвышенности, вблизи соединяющей исторические деревни дороги. Площадь кладбища была довольно большая — в длину около 100-150 метров.

Кадакас добавила, что согласно первоначальной оценке кажется, что во время строительных работ была повреждена основная зона захоронений, но это еще должны подтвердить или опровергнуть последующие исследования. На это время строительные работы приостановлены.

Несмотря на археологические раскопки, потом шоссе в данном месте все равно будет построено, заверила Кадакас.