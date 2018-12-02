Во время съемки передачи разъяренный Мартин Хельме хотел наброситься на Райнера Вакра

Советник министра окружающей среды Калле Муули поведал изданию, что во время съемок Хельме сорвал с груди микрофон и буквально понесся на Райнера Вакра. Однако до рукоприкладства дело все-таки не дошло.

Вакра подтвердил данную информацию. По его словам, Хельме потерял над собой контроль, сорвал микрофон и просто покинул студию. Сам же Вакра не почувствовал, что консерватор хотел его атаковать, хотя свидетелям инцидента так показалось.

Причиной перепалки послужил инцидент на митинге EKRE на Тоомпеа. Вакра настаивал, что оправдывать и подстрекать к насилию непозволительно, а Хельме же считал, что для получения власти нужно использовать силу.