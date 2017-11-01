Во время председательства Эстонии Котел культуры посетили 11 000 человек

В октябре завершилось большинство мероприятий высокого уровня, которые проходили в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза, сообщает Государственная канцелярия.

Во время председательства Эстонии в Совете ЕС в Котле культуры прошло 10 неофициальных встреч министров ЕС. В общей сложности в здании прошло 36 мероприятий разного масштаба. За четыре месяца мероприятия, связанные с председательством, Котел культуры посетили более 11 000 человек, а том числе 1100 журналистов.

Мероприятия председательства Эстонии в Совете ЕС, которое продолжалось полгода, проходили как в Таллинне, так и в других странах Европы. В октябре основная работа происходила уже в Брюсселе и Люксембурге. Основным мероприятием председательства стал Цифровой саммит, в котором приняли участие 25 лидеров стран ЕС. В общей сложности саммит посетили 1500 человек, в том числе и 400 журналистов.

”Основная идея смены председателя в Совете Европейского союза — это дать возможность каждой стране ЕС руководить процессом принятия решений в Европе и помочь найти решение ”горячих” вопросов. В тоже время председательство — это очень хорошая возможность представить свою страну другим странам-членам.

Большинство министров стран ЕС и члены их делегаций посетили Эстонию в июле и сентябре этого года впервые. Отзывы как о содержании дискуссий, о культурной программе, так и о различных площадках для встреч были позитивными”, — сказала руководитель организационного комитета председательства Эстонии Пирет Лиллевяли.

По словам Лиллевяли, основным местом проведения мероприятий председательства был выбран Котел культуры.

”С одной стороны, у нас были очень сложные требования — в здании нужно было устроить двухсторонние встречи министров параллельными сессиями, а также разграничить помещения с различными функциями. Например, многие другие государства выбирали дворцы для проведения встреч министров. Когда появились первые отзывы, стало очевидно, что Котел культуры никого не оставит равнодушным. Именно своеобразный внешний вид, сохранившиеся части электростанции и внутренний дизайн Vaikla Stuudio в сочетании друг с другом создали очень приятную атмосферу”, — говорит Лиллевяли.

Место для проведения встреч председательства Эстонии в Совете ЕС было выбрано путем государственного тендера на аренду помещений среди пяти предложений. Решение Vaikla Stuudio с использованием различных элементов эстонского дизайна объединило воедино разные этажи и помещения Котла культуры.

Мебель для проведения мероприятий председательства по большей части была арендована, и после окончания мероприятий председательства в Котле культуры будет восстановлен прежний внешний вид. Период аренды Котла культуры Государственной канцелярией оканчивается 2 ноября, но, тем не менее, в Котле культуры пройдет еще шесть экспертных встреч.

Особенные слова благодарности руководитель команды организации выразила арендаторам Котла культуры и жителям города, без вклада которых председательство не прошло бы столь успешно.

”На время использования Котла культуры в качестве основного места для мероприятий председательства все постоянные арендаторы съехали из здания, и вся наша команда очень благодарна за то, что они решились пережить некоторые неудобства”, — сказала Лиллевяли.

Организационная команда председательства благодарна жителям города за понимание, что позволило превратить Котел культуры и его окрестности в основное место встречи в Европе.

”Окончание аренды Котла культуры не означает, что председательство окончилось. Несмотря на то, что в Эстонии мероприятия председательства уже окончились, напряженные переговоры будут происходить в Брюсселе и Люксембурге, где под управлением Эстонии может произойти принятие важных решений, касающихся всего Европейского союза”, — сказала Лиллевяли.

Эстония будет оставаться председателем в Совете ЕС до конца этого года, а потом передаст эстафетную палочку Болгарии.