Во время новогодних праздников животные чаще сбегают из дома

”Пирита — район с преимущественно частными домами. Во многих домах живут кошки и собаки. К сожалению, в праздничные дни многие из них сбегают из дома, испуганные шумом фейерверков”, — выразила глубокую обеспокоенность старейшина Пирита Алина Тубли.

По словам старейшины, большинство убежавших в этот период животных сбегают именно по причине громких фейерверков.

”Многие организации по защите животных неоднократно подчеркивали, что фейерверк сильно пугает животных. Для них неестественен шум, которым сопровождается запуск ракет и салютов, и если шум длится долгое время, то единственное желание животного — это убежать”, — добавила Тубли.

Однако при желании можно предотвратить побег животного из дома.

”Важно выяснить, что животное находится в помещении, и у него нет возможности оттуда выбежать. Хорошо, если вместе с животным в помещении находятся люди, но при этом у животного есть возможность спрятаться”, — сказала Тубли. ”Мы в районной управе не устаем повторять: необходимо убедиться, что животное чипировано, а чип внесен в соответствующий реестр. О пропавших или бродячих животных можно сообщить по телефону 514 1431”.