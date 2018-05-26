26.05.2018, 14:43

Во время купания на Штромке пропал мужчина

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rus.delfi.ee
EST
Päästeameti uued redelautod
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня после обеда в Таллинне, на Штромке пропал мужчина, который ушел купаться в море.

По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, после этого его не видели.

На месте работают спасатели.

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