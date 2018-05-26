Во время купания на Штромке пропал мужчина

Сегодня после обеда в Таллинне, на Штромке пропал мужчина, который ушел купаться в море.
По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, после этого его не видели.
На месте работают спасатели.
Сегодня после обеда в Таллинне, на Штромке пропал мужчина, который ушел купаться в море.
По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, после этого его не видели.
На месте работают спасатели.
Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.