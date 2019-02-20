”Во время гимна Эстонии поют российский”. Хельме интересуется, не терроризируют ли русскоязычные срочники эстонцев

”До меня дошла информация, что в Вируском пехотном батальоне наблюдается неповиновение со стороны русскоязычных солдат и террор на национальной почве в отношении эстонских срочников”, — сообщил на прошлой неделе Хельме министру оборону Юри Луйку. Он отметил, что большинство срочников там русские и отказываются говорить на эстонском как со своими сослуживцами, так и с лицами более высокого ранга. ”Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Также они терроризируют эстонских парней, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия. Недавно произошел крайне прискорбный случай, когда 16 русских парней в прямом смысле этого слова избили одного эстонского парня, так что тот оказался в больнице”.

В генеральном штабе Сил обороны предположили, что до Хельме могли дойти сильно искаженные слухи об одном инциденте, участники которого действительно — люди разной национальности. Все началось с того, что пятеро новобранцев отказались выполнять данные им распоряжения и нецензурно высказались в адрес помощника дежурного. Помощник сообщил об этом дежурному, который в свою очередь отправил молодых людей на хозяйственные работы. Обиженные новобранцы решили отомстить помощнику дежурного и ночью в спальне напали на него толпой. Силы обороны утверждают, что избитый срочник в больничном лечении не нуждался.

Командир батальона, узнав о случившемся, обратился в полицию. Нападавшие и их жертва действительно были разных национальностей, но Силы обороны заявили на своем сайте, что ”спекулировать на тему связи неподобающего поведения и национального бэкграунда неуместно”.