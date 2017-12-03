Во многих эстонских школах усиленное обучение плаванию оставит детей без других важных уроков

Уже в следующем году при преобразовании уроков физкультуры в учение о движении произойдет большая перемена, когда вступит в силу поправка к государственной учебной программе, устанавливающая более высокие требования к умению плавать. Сирье Пярисмаа пишет в ”Учительской газете”, что к концу третьего класса школьник должен будет суметь проплыть на спине и животе в общей сложности 200 метров.

Количество уроков плавания увеличится, как и финансовая поддержка со стороны государства. Через пару лет море и вправду станет для детей по колено? К сожалению, в находящихся вдали от бассейнов уездных школах так не считают.

Три ближайших к Лихулаской гимназии бассейна находятся в Мярьямаа, Хаапсалу и Пярну. Расстояние до каждого из городов — 60 километров.

”Нам без разницы, в которое из этих трех мест ехать, на урок плавания все равно уйдет целый школьный день”, — поясняет директор Лихулаской гимназии Янар Сыбер, добавляя при этом, что если вместо былых 20 уроков плавания отныне будет 40, то и количество пропавших школьных дней увеличится в два раза.

”Даже если нам удастся провести парные уроки плавания, мы все равно останемся должными 20 дней, и я не знаю, как нам решить эту проблему”, — сокрушается Сыбер.

До сих пор школам Лихулаской волости государство выделяло на проведение уроков плавания 460 евро. Лихулаской гимназии одна поездка в бассейн и обратно (в сумме 120 км) обходится в 160 евро. ”В порядке самофинансирования мы доплачиваем со своей стороны 1200 евро”, — отмечает директор.

С нового года государство начнет выделять местным самоуправлениям дотации в размере 1,23 миллиона евро на проведение уроков плавания в младших классах. Если до сих пор государство платило за одного ребенка чуть более 15 евро вне зависимости от местонахождения бассейна, то в дальнейшем размер дотации увеличится до 60-140 евро в зависимости от реальных расходов. Местные самоуправления будут по-прежнему вносить свою долю.

”Сначала мы дождемся дотации, затем посмотрим, кто в нашей волости займется вопросами образования, а уже потом обсудим, как в новой волости все будет происходить, — сказал Янар Сыбер. — С нетерпением жду не дождусь принятия выгодного для детей решения”.

Далекие от жизни решения

Лихулаская школа раздумывает над покупкой собственного открытого бассейна, что подразумевало бы его обслуживание и круглосуточную охрану. Как вариант рассматривалась также организация лагеря по плаванию, но и это предусматривает дополнительные работы и капиталовложения.

”Если бы знать, каков будет размер дотации, то можно было бы и планировать, — поясняет директор. — Умение плавать, конечно же, жизненно важно. Это даже и не было никогда вопросом. Скорее, принимающие решения время от времени становятся далекими от жизни людьми. Каждому подобному решению сопутствует дополнительный объем работы и, глядя на учителей, боюсь, что терпение их подходит к концу. Тем не менее, педагоги не перестают ежедневно удивлять меня нахождением творческих и гуманных решений. Уверен, что выкрутятся и на этот раз”.

Вормсиская школа проводит свои уроки плавания в Хаапсалу уже десять лет подряд.

”Ежегодно на средства, выделяемые государством на начальное обучение плаванию, с первой недели сентября мы по четвергам возим наших детей в Хаапсалу”, — поясняет и.о. директора Вормсиской основной школы — детского сада Хейли Пийп. В этом году состоялось в общей сложности восемь поездок. Раньше, когда уроки плавания дотировала волость, в Хаапсалу ездила вся школа. С прошлого года плавать ездят только ученики первых, вторых и третьих классов. Занятия по плаванию проводит тренер. Результативность уроков — 100%. ”Кто еще в начале сентября не умел плавать, теперь уже умеет, ведь все лето наши дети по сути проводят в воде”, — добродушно усмехается Пийп.

”К счастью, наша школа находится не так уж и далеко от бассейна, всего в 15 километрах езды, — говорит директор Осулаской основной школы Анти Оссис. — Один школьный урок уходит на дорогу до бассейна, третий на плавание и третий на обратную дорогу, так что нам хватает времени как на плавание, так и на учебу”. Занятия по плаванию ведет как инструктор бассейна, так и школьный учитель по физкультуре.

Директор отмечает, что поставленная перед младшеклассниками цель — научиться нырять и плавать в общей сложности 200 метров — высокая, однако плавать должны уметь все. ”Учитель старается ради того, чтобы научить, тем не менее, это удается не всем”, — говорит Оссис, сожалея о том, что из 11 ребят, прошедших курс по плаванию, трое все-таки не сумели одолеть дистанцию в 25 метров.

Пока директор затрудняется сказать, скольких детей удастся в новом году отправить на плавание. Все зависит от размера кошелька. До сих пор очень надежным партнером по сотрудничеству для школы было MTÜ Võru Veri, которое через объединение потребителей поддерживает обучение плаванию на проектные деньги.

”Учтем это в бюджете и будем ходатайствовать о проведении уроков плавания в том числе и для третьих-четвертых классов, — говорит Оссис, не спешащий пока радоваться увеличению поддержки со стороны государства. — В течение 20 лет можно было наблюдать поступление всевозможных субсидий, однако я не буду ничего говорить, пока не увижу соответствующей суммы в строке бюджета”.

Мечта о собственном бассейне

Уроки плавания для малышей из Ярвакандиской школы проходят в 20 километрах от учебного заведения, в местечке Валту.

”До сих пор наши второклашки плавали по 20 часов, и сотрудничество было эффективным, — утверждает директор Аэт-Трийн Васну. — Благодаря состыковке расписания, логистики и транспортных возможностей нам удалось покрыть 20 часов, но сейчас все находятся в ожидании перемен. Мы обсудили как транспортные возможности, так и то, каким образом в новом году бассейну удастся принять всех желающих. Организация транспорта как раз и является самой объемной строкой бюджета. Разумеется, что многих усилий потребует и составление расписания. Начало или конец дня будет потерян в случае поездки в бассейн, так что пропадет лишь часть времени”.

Поскольку в Ярвакандиской школе, как в общем-то и в большинстве уездных школ, классы небольшие, то и в дальнейшем в каждой группе будет до 12 детей, обучающихся плаванию.

”Не осмелюсь заявить, будто плавать научились все 100% ребят, но 85-90% уж так точно, — подытоживает Аэт-Трийн Васну. — До сих пор нам удавалось проводить тщательные уроки по плаванию, будем и впредь усердно стараться. Умение оставаться на плаву и вести себя в воде жизненно важно. Многие родители посещают занятия по плаванию вместе со своими детьми — бассейны ведь приведены в идеальный порядок!”.

Ярвакандиская школа тоже мечтает о своем бассейне. Между гимнастическим залом и зданием школы находится долина, в которой он и мог бы быть построен. Если сразу весь проект будет не осилить, то можно было бы начать со строительства в поселке открытого бассейна. Почему бы потом не возвести над ним крышу?

”Внесем в учебную программу необходимые исправления, а потом будем с нетерпением ждать открытия в нашей волости бассейна к осени 2018 года”, — говорит директор Олуствереской основной школы Лийви Линдеманн. Она надеется, что в таком случае можно будет провести все уроки плавания. Строящийся бассейн находится в шести километрах от школы.

Пока же младшеклассникам приходится ездить в бассейн в Вильяндийскую школу им. Якобсона — 25 км туда и 25 км обратно. В этот же бассейн ездят ребята и из других уездных школ. Занятия по плаванию проводит физрук из своей же школы.

”Надеемся, конечно, что государственные средства дойдут и до бассейнов, — оптимистична Линдеманн. — Это целевые средства. В нашем самоуправлении с этим никогда не было никаких проблем. Затрудняюсь ответить, каждая ли школа сможет организовать обучение плаванию в объеме 40 часов, но полагаю, что мы точно справимся. С января еще нет, но с осени занятия по плаванию будут проходить по задуманному сценарию. К концу первой школьной ступени ребята таки научатся плавать”.