Во дворах Ласнамяэ покажут бесплатное кино

Ласнаидея продолжает уже ставшей любимой традицию – и в этом году можно наслаждаться киносеансами теплыми августовскими вечерами рядом со своим домом!
Бесплатные показы в этом раз продлятся целых пять вечеров подряд.
Берите с собой семью, друзей и соседей и стань частью невероятного события!
Как обычно, сеанс кино предваряет открытая дискуссия (продолжительностью примерно 45 минут) с создателями фильма и знатоками темы фильма. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала и снабжены русскими и эстонскими субтитрами.
ЛаснаКино проходит на пяти разных зеленых площадках. Организаторы выбрали разные по характеру места, чтобы показать разнообразие Ласнамяэ и чтобы вы испытали радость открытия! Используйте для навигации ваши гаджеты и GoogleMaps.
Для удобства рекомендуем взять то, на чем сидеть — стул, плед, подушку, табуретку и т.п. Сидячие места от организаторов достанутся самым первым!
Предварительно необходимо пройти небольшой "чек-ин", чтобы организаторы могли учесть количество людей, a также понять лучше тех людей, кому не безразличны их усилия.
Будьте в курсе событий, информация обновляется!
Программа Ласнакино
◉ 21.08 Парк Кивила (Kivila 42)
”МУРАЛЫ МЕЛЕ”
◉ 22.08 Огород Лаагна (Võru 11)
”ВЕСТЕРН”
◉ 23.08 Лужайка на Лиикури (Liikuri 26)
”АХТО”
◉ 24.08 Лужайка на Арбу (Arbu 15)
”ФЕХТОВАЛЬЩИК”
◉ 25.08 Парк Паэ (около моста)
”ДРУЖИНА”