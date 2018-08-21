21.08.2018, 09:40

Во дворах Ласнамяэ покажут бесплатное кино

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rus.delfi.ee
EST 1
LasnaKino
LasnaKinoFoto: Silver Sternfeldt

Ласнаидея продолжает уже ставшей любимой традицию – и в этом году можно наслаждаться киносеансами теплыми августовскими вечерами рядом со своим домом!

Бесплатные показы в этом раз продлятся целых пять вечеров подряд.
Берите с собой семью, друзей и соседей и стань частью невероятного события!

Как обычно, сеанс кино предваряет открытая дискуссия (продолжительностью примерно 45 минут) с создателями фильма и знатоками темы фильма. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала и снабжены русскими и эстонскими субтитрами.

ЛаснаКино проходит на пяти разных зеленых площадках. Организаторы выбрали разные по характеру места, чтобы показать разнообразие Ласнамяэ и чтобы вы испытали радость открытия! Используйте для навигации ваши гаджеты и GoogleMaps.

Для удобства рекомендуем взять то, на чем сидеть — стул, плед, подушку, табуретку и т.п. Сидячие места от организаторов достанутся самым первым!

Предварительно необходимо пройти небольшой "чек-ин", чтобы организаторы могли учесть количество людей, a также понять лучше тех людей, кому не безразличны их усилия.

Будьте в курсе событий, информация обновляется!

Программа Ласнакино

◉ 21.08 Парк Кивила (Kivila 42)
”МУРАЛЫ МЕЛЕ”

◉ 22.08 Огород Лаагна (Võru 11)

”ВЕСТЕРН”

◉ 23.08 Лужайка на Лиикури (Liikuri 26)
”АХТО”

◉ 24.08 Лужайка на Арбу (Arbu 15)
”ФЕХТОВАЛЬЩИК”

◉ 25.08 Парк Паэ (около моста)

”ДРУЖИНА”

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