Во дворах Ласнамяэ покажут бесплатное кино

Бесплатные показы в этом раз продлятся целых пять вечеров подряд.

Берите с собой семью, друзей и соседей и стань частью невероятного события!

Как обычно, сеанс кино предваряет открытая дискуссия (продолжительностью примерно 45 минут) с создателями фильма и знатоками темы фильма. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала и снабжены русскими и эстонскими субтитрами.

ЛаснаКино проходит на пяти разных зеленых площадках. Организаторы выбрали разные по характеру места, чтобы показать разнообразие Ласнамяэ и чтобы вы испытали радость открытия! Используйте для навигации ваши гаджеты и GoogleMaps.

Для удобства рекомендуем взять то, на чем сидеть — стул, плед, подушку, табуретку и т.п. Сидячие места от организаторов достанутся самым первым!

Предварительно необходимо пройти небольшой "чек-ин", чтобы организаторы могли учесть количество людей, a также понять лучше тех людей, кому не безразличны их усилия.

Будьте в курсе событий, информация обновляется!

Программа Ласнакино

◉ 21.08 Парк Кивила (Kivila 42)

”МУРАЛЫ МЕЛЕ”

◉ 22.08 Огород Лаагна (Võru 11)

”ВЕСТЕРН”

◉ 23.08 Лужайка на Лиикури (Liikuri 26)

”АХТО”

◉ 24.08 Лужайка на Арбу (Arbu 15)

”ФЕХТОВАЛЬЩИК”

◉ 25.08 Парк Паэ (около моста)

”ДРУЖИНА”