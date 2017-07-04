04.07.2017, 20:15

Внутренняя оппозиция Центристской партии видит Сависаара первым номером в Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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Edgar Savisaare tervis on viimastel aastatel halvenenud, ja on küsitav, kuidas ta kohtuistungitele vastu peab. 
Edgar Savisaare tervis on viimastel aastatel halvenenud, ja on küsitav, kuidas ta kohtuistungitele vastu peab. Foto: Karli Saul

Активисты возможного альтернативного списка Центристской партии на выборах в Таллиннское городское собрание в числе прочего хотят, чтобы Эдгар Сависаар стал первым номером в Ласнамяэ, передает rus.err.ee.

Об этом во вторник, 4 июля, пишет портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на члена правления Центристской партии, сторонника Эдгара Сависаара Яну Тоом.

По словам Тоом, если партия решит, что вместо Михаила Кылварта ее первым номером в Ласнамяэ станет Эдгар Сависаар, то нынешний вице-мэр Таллинна точно не будет чувствовать себя оскорбленным.

При этом на вопрос, обсуждался ли подобный сценарий с самим Кылвартом, Яна Тоом отвечать не стала.

Яна Тоом также сказала, что Сависаар набрал бы большое число голосов и замыкая окружной список.

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