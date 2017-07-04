Внутренняя оппозиция Центристской партии видит Сависаара первым номером в Ласнамяэ

Активисты возможного альтернативного списка Центристской партии на выборах в Таллиннское городское собрание в числе прочего хотят, чтобы Эдгар Сависаар стал первым номером в Ласнамяэ, передает rus.err.ee.

Об этом во вторник, 4 июля, пишет портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на члена правления Центристской партии, сторонника Эдгара Сависаара Яну Тоом.

По словам Тоом, если партия решит, что вместо Михаила Кылварта ее первым номером в Ласнамяэ станет Эдгар Сависаар, то нынешний вице-мэр Таллинна точно не будет чувствовать себя оскорбленным.

При этом на вопрос, обсуждался ли подобный сценарий с самим Кылвартом, Яна Тоом отвечать не стала.

Яна Тоом также сказала, что Сависаар набрал бы большое число голосов и замыкая окружной список.