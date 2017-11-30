Вниманию собственников домов: Пыхья-Таллинн бесплатно раздает гранитную крошку

Для обеспечения безопасного движения на заснеженных и обледенелых тротуарах управа Пыхья-Таллинна и в этом году бесплатно раздает гранитную крошку, сообщает районная управа.

Каждое квартирное товарищество и все владельцы частных домов могут бесплатно получить по два 25-килограмовых мешка на один адрес. Районная управа также обеспечит гранитной крошкой все пыхья-таллиннские школы и детские сады.

Для того, чтобы получить гранитную крошку, необходимо отправить заявление на электронную почту ptv@tallinnlv.ee, указав адрес, имя владельца или его представителя, а также номер телефона. Заявления принимаются до 10 декабря. Всего будет удовлетворено до 1000 заявлений. Доставку районная управа берет на себя — мешки привезут на место в предварительно оговоренное время еще в этом году.

В связи с первыми ночными заморозками и наступлением минусовых температур управа района призывает людей быть более осторожными и обращает внимание владельцев недвижимости на их обязанность ухаживать за тротуарами.

Снег и лед нельзя сталкивать с тротуара на проезжую часть, а нужно разместить его на тротуаре так, чтобы для движения пешеходов оставалось место шириной не менее 1,1 метра. Для борьбы с гололедом запрещено использовать золу или хлориды (соль), которые портят обувь и уничтожают находящиеся рядом зеленые насаждения и траву. Следует использовать сыпучий материал (например, гранитный щебень), диаметр гранул которого может варьироваться от 2 до 6 мм.