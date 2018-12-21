Вниманию рыбаков! Чудское озеро в субботу откроют для зимней рыбалки, но только отчасти

Обратите особое внимание на то, что выход на лед Чудского возможен только на территории Тартумаа и Йыэгевамаа, а в Ида-Вирумаа пока запрещен.

С 20 декабря разрешили выходить пешком на лед крупных озер - Теплого и Псковского, а также на небольшие озера Ванику, Паттина, Крийва и Пабра.

Руководитель Муствеэского кордона Ялмар Эрнитс, ссылаясь на то, что предстоящие выходные обещают быть снежными и морозными, посоветовал выходящим на лед людям одеваться тепло.

”Выходя на лед, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, чтобы в случае опасности можно было позвонить по номеру экстренной службы и вызвать помощь. Несомненно, на озере не стоит оставаться допоздна, чтобы не заблудиться в темноте. Если во время нахождения на льду погода резко испортится, возникнет туман или мороз усилится до того, что человек почувствует дискомфорт, следует незамедлительно вернутся обратно на берег, чтобы не подвергать свою жизнь опасности”, — советует Эрнитс