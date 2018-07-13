Внимание! В субботу будет закрыт перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ

Завтра, 14 июля, с 7 часов утра и до 23.30 будет вестись асфальтирование дорожного покрытия на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ. В это время перекресток будет закрыт для транспорта.

Объезд будет обеспечиваться по улицам Клоостриметса, Люкати и Козе. В объезд направится и общественный транспорт. Маршрут автобуса 49 линии в обе стороны проляжет по улицам Уссимяэ, Прийсле, Козе, Люкати, Клоостриметса с временной остановкой на улице Клоостриметса в районе перекрестка с улицей Люкати, сообщает Раэпресс.

Участников движения просят следовать указаниям временных дорожных знаков и запасаться временем на дорогу в этих местах из-за удлинения пути.