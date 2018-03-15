Внимание! В марте истекает срок действия тысяч сертификатов ID-карт

В конце марта нынешнего года станут недействительными очередные несколько тысяч сертификатов ID-карт, и пользователи не смогут осуществлять с их помощью электронные операции, сообщается в пресс-релизе.

Как сообщил Департамент государственной инфосистемы, в ближайшее время перестанет действовать очередная партия сертификатов ID-карт, у которых был выявлен риск безопасности при взаимодействии микропроцессора и соответствующего программного обеспечения. Замена микропроцессора в данном случае невозможна, поэтому риск устраняется путем обновления программного обеспечения микропроцесса и сертификатов ID-карт. В целях безопасности все недействительные сертификаты следует заменить новыми.

В качестве достойной альтернативы ID-карте директор по продукции Tele2 Катрин Арон рекомендует использовать безопасную услугу Mobiil-ID.

”Mobiil-ID позволяет пользователю идентифицировать себя, подписывать документы цифровой подписью и так же осуществлять все электронные операции, как и с помощью ID-карты. Единственное отличие Mobiil-ID — вам больше не понадобятся считыватель ID-карты и специальное программное обеспечение: все пароли вводятся напрямую в телефон”, — объяснила Арон.

”В настоящее время у нас на складе около 11 тысяч SIM-карт, которые поддерживают Mobiil-ID, — вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос всех желающих подключиться к услуге мобильной идентификации личности”, — отметила она.

Владельцы ID-карт могут проверить действительность своих сертификатов на сайте Департамента полиции и погранохраны. Подключение к услуге Mobiil-ID оформляется в представительствах Tele2 на основании действующей ID-карты.

На конец 2017 года в Эстонии было зарегистрировано 167 тысяч активных пользователей Mobiil-ID. Услуга Mobiil-ID — единственный безопасный способ мобильной идентификации личности — позволяет пользователям смарт-устройств совершать различные банковские операции, пользоваться веб-сервисами и подписывать документы цифровой подписью.