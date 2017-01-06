В апреле наконец вступит в силу подготавливаемый уже несколько отказ от использования цифровых сертификатов с ключами RSA длиной 1024 бита, чтобы перейти на ключи, использующие более сильную криптографию. Это изменение коснется тысячей пользователей Mobiil-ID и Digi-ID.

Начиная с 1 апреля 2017 года будет прекращено использование сертификатов с ключами длиной 1024 бита, чтобы перейти на сертификаты с 2048-битными ключами. Сертификаты со старыми ключами на данный момент используются в 12 000 картах Mobiil-ID и 3000 картах Digi-ID. Их аннулирование — последний шаг к переходу на более сильную криптографию.

В случае с Mobiil-ID изменения коснутся пользователей, которые получили SIM-карту Mobiil-ID от оператора до 2015 года и ходатайствовали о сертификатах в течение 2014 года. Эти SIM-карты имеют ключи RSA длиной 1024 бита.

Клиенты могут получить у своего оператора новую более безопасную SIM-карту Mobiil-ID, для которой можно запросить сертификаты сроком на пять лет. При заключении договора клиентам больше не придется самим платить государственную пошлину. Всех клиентов, чьи документы будут признаны недействительными, известят посредством SMS-сообщения от оператора.

С 1 апреля также перестанут действовать 3000 цифровых удостоверений личности Digi-ID на основе ключей RSA длиной 1024 бита. Это касается пользователей Digi-ID, которые получили карту до 1 декабря 2014 года.

В случае, если Департамент полиции и погранохраны (PPA)имеет данные о действующем электронном адресе пользователя, то ему будет отправлено соответствующее извещение. Нужно обратиться в подходящее бюро обслуживания PPA, где можно выбрать из двух вариантов: получить документ бесплатно до конца срока действия имеющегося документа Digi-ID или ходатайствовать о новом документе на три года, в случае чего нужно заплатить госпошлину.