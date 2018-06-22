Внимание! У Певческого поля меняется организация движения

В связи с парадом по случаю Праздника победы и Днем защиты страны в окрестностях Певческого поля сегодня и завтра действует измененный порядок движения и парковки автомобилей, на улице Пирита и Нарвском шоссе во время мероприятий скорость разрешена до 30 км/час, а на нерегулируемых пешеходных переходах будут выставлены регулировщики, сообщает Раэпресс.

На улице Вана-Пирита ограничено движение моторного транспорта, а также ограничена парковка автомобилей на Нарвском шоссе, улицах Смуула, Ору, Йоа, Куристику, Валге, Турба, Мяэ. Для посетителей мероприятий предназначены стояночные места вдоль улицы Пирита и на временных стоянках на Ласнамяэ (на газонах вдоль улиц Смуула и Валге), стоянка "Паркуйся и езжай!" на улице Ору зарезервирована для Кайтселийта.

Средства организации движения будут выставляться уже сегодня после обеда, ограничения скорости начнут действовать с утра завтрашнего дня (23 июня) и до конца мероприятий. Местным жителям проезд будет обеспечен.

Участников движения просят в окрестностях Певческого поля быть особенно внимательными!