Внимание! Стартовали предварительное и электронное голосование на выборах в Рийгикогу

В эти дни избиратели в Таллинне имеют возможность проголосовать на восьми участках, расположенных в столичных торговых центрах, сообщает Раэпресс. Участки находятся в торговых центрах Rocca al Mare, Solaris, Kristiine, Lasnamäe Centrum, Linnamäe Maxima XXX, Magistrali, Jarve и Stroomi.

Электронное голосование началось в четверг, 21 февраля, в 9 часов и завершится в среду, 27 февраля в 18 часов.

Голосовать на выборах в Рийгикогу имеют право граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню голосования 18-летнего возраста, не признанные в части избирательных прав недееспособными, не признанные судом виновными и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы.

В день выборов - в воскресенье, 3 марта, с 9 до 20 часов можно будет голосовать только на избирательном участке по месту жительства.