Внимание! Скоро начнется подача декларации о доходах: проверьте действительность своей ID-карты

Менее чем через месяц можно будет подать декларацию о доходах частных лиц за 2017 год, поэтому департаменты советуют уже сейчас проверить, действительны ли ваши электронные средства аутентификации, например, ID-карта, значится в пресс-релизе.

"Практически все декларации о доходах физических лиц в последние годы подаются через электронную среду Налогово-таможенного департамента e-maksuamet/e-toll. В прошлом году для подачи декларации почти треть людей использовала ID-карту или mobiil-ID", — сказал ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде. В e-maksuamet можно зайти при помощи ID-карты, mobiil-ID и средств аутентификации электронных банков.

"Люди привыкли декларировать свои доходы в интернете, это быстро и удобно. Чтобы проверить свою предварительно заполненную декларацию о доходах, при необходимости дополнить ее, а затем подать декларацию без заминок, уже сейчас надо проверить, можете ли вы зайти в e-maksuamet. При необходимости вы еще успеете привести средства аутентификации в порядок", — добавил Удде.

По словам руководителя сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргуса Арма, примерно у 120 000 человек, которые используют свою ID-карту электронно до двух раз в год, сертификаты ID-карты или карты вида на жительство до сих пор не были обновлены.

„Мы советуем обязательно заранее обновить сертификаты. Сейчас нагрузка на систему небольшая, дистанционно свою карту обновляют примерно 2000 человек в день. Удобнее всего карту можно обновить самостоятельно в своем компьютере. Для этого надо загрузить в свой компьютер программное обеспечение с сайта https://installer.id.ee/ и следовать инструкциям. Если дистанционно обновить карту не удается, то следует обратиться в Департамент полиции и погранохраны", — сказал Маргус Арм.

Для того, чтобы карту можно было бы использовать электронно без заминок, важно использовать самые новые версии программного обеспечения ID-карты и операционных систем.

Главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель напоминает, что для аутентификации личности в электронной среде e-maksuamet можно использовать ID-карту или карту вида на жительство только с действующими сертификатами. Если вашу ID-карту затронул риск, а сертификаты карты еще не были обновлены, то при помощи такой карты аутентификацию личности в e-maksuamet произвести нельзя. Риск затронул карты, которые выданы с середины октября 2014 года до 25 октября 2017 года.

„Если сертификаты вашей карты все еще нуждаются в обновлении, но по какой-то причине вы не смогли это сделать самостоятельно в своем компьютере, в этом вам помогут сотрудники бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Обновление сертификатов бесплатно. Мы обслуживаем обновляющих сертификаты карты клиентов в порядке живой очереди, время ожидания в очереди в бюро обслуживания Таллинна и Тарту составляет до получаса, в Нарве и Пярну — 10-15 минут", — сказала Мерлин Мянгель.

Сейчас из всех приблизительно 800 000 карт, которых затронул риск, обновлена уже половина. Государство приостановило действие сертификатов около 760 000 ID-карт и карт вида на жительство 3 ноября прошлого года после того, как чешские ученые опубликовали научную работу, в который был описана уязвимость выпускаемого фирмой Infineon чипа. Такой чип используется в ID-картах и картах вида на жительства Эстонии.

Если вы еще не обновили свою карту и не знаете, нуждаются ли сертификаты вашей карты в обновлении, то это можно проверить на сайте Департаменте полиции и погранохраны. Дополнительную информацию о том, как обновить сертификаты, можно найти на сайте www.id.ee или по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000.

Сертификаты можно обновить дистанционно в своем компьютере или в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта. 1 апреля сертификаты будут аннулированы и для электронного использования надо будет ходатайствовать о новой ID-карте в Департаменте полиции и погранохраны.

Информацию о том, как представить декларацию о доходам, можно найти на сайте Налогово-таможенный департамента.