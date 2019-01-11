Внимание! Сегодня по всей стране ожидается метель

Как пишет pogoda.ee, сегодня в первой половине дня будет облачно. Пройдёт снег, мокрый снег и метель. По западу Эстонии пройдёт также и дождь. Во многих местах гололёд!

Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер юго-западный и западный 6-12, порывами 15 м/с, на побережье 12-17, порывами до 23 м/с, около полудня ослабеет. На островах ветер повернёт во второй половине дня к северо-западному и вечером снова начнёт усиливаться. Температура воздуха по западу и северу Эстонии 0..+3, по востоку и югу Эстонии 0..-4°С.