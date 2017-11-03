Внимание! Сегодня ночью на дорогах Эстонии ожидается ”черный лед”

Сегодня ночью на дорогах Эстонии ожидается образование ”черного льда”, создающего серьезные риски для участников движения. Будьте осторожны!

Причиной ”черного льда” обещает стать сильная конденсация влажности на поверхности дорог. Температура дорожного покрытия понизится из-за малой облачности до минусового уровня, предупреждает Центр дорожной погоды.

По данным Службы погода в начале ночи в Эстонии будет малая и переменная облачность, без осадков, местами — туман и наледь. После полуночи на островах ожидается небольшой дождь.

Ожидается юго-западный ветер — 4-10 метров в секунду, на побережье местами — до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит от ”+2” до ”-3”.