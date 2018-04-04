04.04.2018, 08:50

Внимание! С сегодняшнего дня действует запрет на выход на лед


rus.delfi.ee
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Talv veebruari viimasel päeval 2018
Talv veebruari viimasel päeval 2018Foto: Andres Putting

С сегодняшнего дня, 4 апреля, приказом генерального директора Спасательного департамента начинает действовать запрет на выход на лед на внутренних водоемах Эстонии. Целью запрета является предотвратить несчастья, случающиеся на воде, спасти жизни людей и призвать жителей страны к безопасному поведению.

”В ближайшие дни обещают существенное потепление, это означает, что лед внутренних водоемов становится хрупким и больше не может выдержать человека. Разумеется, не оставляйте без присмотра вблизи водоемов своих детей и домашних любимцев. Дети и домашние питомцы не чувствуют опасности тонкого льда, вследствие чего могут провалиться и не суметь выбраться самостоятельно”, — говорит эксперт бюро превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала.

”Опыт прошлых лет показывает, что весной во время таяния льда наибольшие проблемы — с рыбаками, которые норовят игнорировать запрет о выходе на лед. В текущем году во время рыбалки утонули двое человек”, — добавил Виркала.

Спасательный департамент напоминает, что игнорирование запрета и распоряжений спасателей покинуть лед дает возможность вызвать на место полицию, которая в свою очередь, может начать соответствующее производство о проступке.

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